Председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр, руководитель общины горских евреев в Азербайджане Милих Евдаев направили обращение к мировым религиозным лидерам, парламентам, международным организациям в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Управления мусульман Кавказа, передает Day.Az.

В обращении отмечается, что факты геноцида, совершенные в мировой истории, по принципу национальной, расовой, религиозной принадлежности, остаются в памяти человечества как "темные пятна", и считаются одним из самых больших грехов в отношении человечества.

"Одними из народов, в отношении которого совершено такое ужасное преступление как геноцид, являются азербайджанцы, и регулярный характер столь ужасных и трагических катастроф постоянно беспокоит все азербайджанское общество, в том числе религиозную общественность. Главной целью захватнической политики и этнических чисток, совершаемых армянскими националистами в отношении нашего народа, является изгнание азербайджанцев со своих исконных земель, создание на этих территориях государства "Великая Армения", вымышленного армянскими историками и идеологами", - говорится в обращении.

Также в обращении отмечается, что в 1905 и 1918 годах армянские экстремисты совершали в Баку, Нахчыване, Карабахе, Шамахе, Губе и других регионах Азербайджана массовую резню в отношении азербайджанцев, были убиты десятки тысяч мирных людей, разрушены населенные пункты, исторические и культурные памятники, мечети, церкви и синагоги. Отмечается, что политика геноцида и депортации азербайджанцев продолжилась в период советской власти при поддержке армянских шовинистов и лобби.

"Во второй половине 80-х годов посредством давления армянского лобби на руководящие круги СССР началась новая волна захватнической политики и политики этнической чистки, совершаемой армянскими националистами в отношении азербайджанского народа. Армянские шовинисты, воспользовавшиеся отдалением видного государственного деятеля азербайджанского народа Гейдара Алиева от руководства Политбюро, добились безжалостного изгнания свыше 250 тысяч азербайджанцев из Армении. 20 процентов наших территорий - Нагорный Карабах и прилегающие к нему семь в результате широкомасштабных военных операций были оккупированы, более миллиона азербайджанцев были изгнаны из своих родных очагов. Армяне, совершив на захваченных ими территориях Карабаха акты вандализма, уничтожили наши исторические, религиозные и культурные памятники", - говорится в обращении.

В обращении также говорится, что лишь после возвращения общенационального лидера Гейдара Алиева к высшей власти до мировой общественности была доведена сущность геноцида и политики депортации, реализованной армянскими националистами на протяжении многих лет.

"К сожалению, армянские террористы все еще не были наказаны за совершенное ими преступление, не выполнили до сих пор требований четырех резолюций Совета Безопасности ООН по безоговорочному и немедленному освобождению территорий оккупированного ими Карабаха и прилегающих к нему семи районов. Несмотря на то, что Азербайджан на протяжении многих лет обращался в международные организации, Ходжалинский геноцид все еще не получил политической, правовой оценки на должном уровне. Хотя, Ходжалинская трагедия, стоит рядом с таким массовыми убийствами, совершенными против человечества, как Холокост, геноциды в Гернике, Хатыне", - говорится в обращении.

"Мы, религиозные деятели, руководители религиозных общин обращаемся к мировому сообществу, международным организациями и призываем их, дать политико-правовую оценку преступлениям геноцида, совершенными армянскими оккупантами в отношении азербайджанского народа", - отмечается в обращении.