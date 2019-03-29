Страшная авария в Азербайджане, есть погибший и пострадавшие
29 марта 2019 10:50 111
В Товузском районе Азербайджана произошло тяжелое ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Publika.az, в Товузе столкнулись автомобили марки "ВАЗ 2106" и "Daewoo"
В результате аварии, погиб 28-летний мужчина, находящийся в автомобиле "ВАЗ 2106" еще трое были госпитализированы в тяжелом состоянии.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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