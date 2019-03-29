В Товузском районе Азербайджана произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Publika.az, в Товузе столкнулись автомобили марки "ВАЗ 2106" и "Daewoo"

В результате аварии, погиб 28-летний мужчина, находящийся в автомобиле "ВАЗ 2106" еще трое были госпитализированы в тяжелом состоянии.

По факту ведется расследование.