К сведению желающих стать адвокатом!
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) совместно с Коллегией адвокатов 30 марта проведет тестовый экзамен для кандидатов, желающих стать членами Коллегии. Как перелает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центр.
Прием документов кандидатов проводился Коллегией. Для участия в экзамене регистрацию прошли 250 человек.
Экзамен начнется в 10:00 и продлится три часа.
По его окончании кандидату будет предоставлена справка о результатах.
Кандидаты должны явиться на экзамен с оригиналом документа, подтверждающим личность.
Экзамен будет проходить в Баку по адресу: ул. Абдулвахаба Саламзаде, 28.
На экзамене кандидатам будут представлены 100 тестовых заданий в сфере законодательства.
Кандидаты, набравшие 60 и выше баллов, допускаются к следующему туру.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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