Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) совместно с Коллегией адвокатов 30 марта проведет тестовый экзамен для кандидатов, желающих стать членами Коллегии. Как перелает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центр.

Прием документов кандидатов проводился Коллегией. Для участия в экзамене регистрацию прошли 250 человек.

Экзамен начнется в 10:00 и продлится три часа.

По его окончании кандидату будет предоставлена справка о результатах.

Кандидаты должны явиться на экзамен с оригиналом документа, подтверждающим личность.

Экзамен будет проходить в Баку по адресу: ул. Абдулвахаба Саламзаде, 28.

На экзамене кандидатам будут представлены 100 тестовых заданий в сфере законодательства.

Кандидаты, набравшие 60 и выше баллов, допускаются к следующему туру.