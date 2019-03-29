В Азербайджане в 2019-2020 учебном году при приеме детей в первый класс будет оцениваться устная речь ребенка в секторе с другим языком преподавания.

Об этом, как передает Day.Az, в пятницу сообщили эксклюзивно Trend в Управлении образования по городу Баку.

В Управлении отметили, что оценка устной речи ребенка на другом языке преподавания означает, что он должен свободно излагать свою мысль на этом языке. Устную речь ребенка будут оценивать соответствующие комиссии по собеседованию, которая будет состоять из учителей.

В девяти центрах по 12 административным районам Баку, в зависимости от числа обратившихся, будут действовать одна, две или три комиссии.

Комиссии по собеседованию начнут работать с первого апреля.

К концу дня результат оценки устной речи ребенка будет отправлен на мобильный номер родителя в виде SMS: "После того, как родитель зарегистрирует ребенка в электронном порядке через "личный кабинет", он выбирает язык преподавания, и проходит регистрацию для оценки устной речи в комиссии по собеседованию. Если родитель хочет записать ребенка на собеседование по сектору, где преподавание ведется на другом языке, то следует выбрать раздел "Школы", затем нажать на символ "Вперед". Если выбраны общеобразовательные школы, то система предлагает родителю одну из комиссий по собеседованию. В этом "окне" приведена карта с территорией, адресом и контактным номером школы".

В Управлении также сообщили, что информация о месте и дате проведения собеседования комиссией отправляется родителю в виде SMS, а также в форме уведомления в "личный кабинет".

"После того, как ребенок успешно прошел собеседование по сектору, где преподавание будет вестись на другом языке, родитель может выбрать школу. Выбор школы начнется с первого мая 2019 года. В противном случае запрос может быть размещен в азербайджанский сектор. Родитель может записать ребенка только один раз на собеседование, и соответственно, ребенок тоже может только один раз участвовать в собеседовании по сектору с другим языком преподавания", - сказали в структуре.

В случае, если результат собеседования по оценке устной речи не устроил родителей, то с 15 апреля в I, II и IV дни недели он может обращаться в Апелляционные комиссии, организованные в районных (городских) отделах образования.