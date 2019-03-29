В Баку и на Абшеронском полуострове в апреле среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 11-14 градусов (ночью - 7-12, днем - 13-18, в отдельные дни - 21-26 градусов тепла), что близко и несколько превышает климатическую норму. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Объем месячных осадков будет близким к климатической норме, местами несколько превышая ее (норма 23-33 мм).

В целом в апреле температура воздуха в Азербайджане будет близкой к среднемесячной температуре, в отдельные дни несколько превышая ее.

Объем месячных осадков будет близким к климатической норме, однако в горных и предгорных районах возможно некоторое превышение нормы.