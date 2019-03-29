Министерство экологии и природных ресурсов 2-10 апреля текущего года проведет в Баку и регионах акции по посадке деревьев, в ходе которых гражданам будут розданы саженцы различных пород деревьев. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство.

Акции по раздаче саженцев второго апреля состоится в парке Кёроглу в Насиминском районе, и перед парком Зарифы Алиевой в Бинагадинском районе с 11:00 до 13:00, перед парком "Азерсу" в Ясамальском районе - с 13:00 до 15:00, перед Кяпязским муниципалитетом в Гяндже и Ахундовским парком в Шеки - с 11:00 до 13:00.

Специалисты минэкологии будут давать рекомендации о том, как сажать и ухаживать за деревьями.