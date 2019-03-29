Парламент Азербайджана принял в третьем чтении законопроект "Об общем образовании", вынесенный на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Состоящий из пяти разделов и 33 статей законопроект нацелен на обеспечение предусмотренного Конституцией права граждан на образование, определение прав и обязанностей участников общеобразовательного процесса, регулирование отношений между ними и создание организационно-правовой базы общего образования.

Закон не касается действующих в Азербайджане учреждений религиозного образования, а также образовательных учреждений при посольствах и консульствах иностранных государств.