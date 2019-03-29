Азербайджан принял важный закон по образованию
29 марта 2019 12:25 53
Парламент Азербайджана принял в третьем чтении законопроект "Об общем образовании", вынесенный на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
Состоящий из пяти разделов и 33 статей законопроект нацелен на обеспечение предусмотренного Конституцией права граждан на образование, определение прав и обязанностей участников общеобразовательного процесса, регулирование отношений между ними и создание организационно-правовой базы общего образования.
Закон не касается действующих в Азербайджане учреждений религиозного образования, а также образовательных учреждений при посольствах и консульствах иностранных государств.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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