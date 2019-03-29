В Азербайджане утвердили единую школьную форму
29 марта 2019 12:55 506
В Азербайджане утверждена единая форма одежды, установленная соответствующим органом исполнительной власти для учащихся общеобразовательных учреждений. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Это отражено в законопроекте "Об общем образовании", который обсуждался и был принят на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).
Кроме того, в законопроекте отмечено, что общеобразовательное учреждение за счет своих средств сможет учреждать целевую денежную премию для учащихся, отличившихся в учебе, а также победивших на республиканских и международных олимпиадах.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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