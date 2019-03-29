Кабмин взялся за ТЦ "Диглас"
Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов подписал распоряжение о создании Комиссии в связи с пожаром, произошедшим в торговом центре "Диглас" в Низаминском районе Баку, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, комиссия создана в составе:
Председатель комиссии:
Ягуб Эйюбов - первый заместитель премьер-министра
Члены комиссии:
Кямаледдин Гейдаров - министр по чрезвычайным ситуациям
Самир Шарифов - министр финансов
Шахин Мустафаев - министр экономики
Микаил Джаббаров - министр по налогам
Рамиль Усубов - министр внутренних дел
Парвиз Шахбазов - министр энергетики
Закир Гаралов - генеральный прокурор
Сафар Мехтиев - председатель Государственного таможенного комитета
Эльдар Азизов - глава Исполнительной власти города Баку
Ариф Гасымов - глава Исполнительной власти Низаминского района
Комиссии поручено провести полное расследование причины пожара, оценить материальный ущерб, нанесенный во время пожара, и представить заключение Кабинету министров.
Распоряжение вступает в силу со дня подписания.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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