Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов подписал распоряжение о создании Комиссии в связи с пожаром, произошедшим в торговом центре "Диглас" в Низаминском районе Баку, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, комиссия создана в составе:

Председатель комиссии:

Ягуб Эйюбов - первый заместитель премьер-министра

Члены комиссии:

Кямаледдин Гейдаров - министр по чрезвычайным ситуациям

Самир Шарифов - министр финансов

Шахин Мустафаев - министр экономики

Микаил Джаббаров - министр по налогам

Рамиль Усубов - министр внутренних дел

Парвиз Шахбазов - министр энергетики

Закир Гаралов - генеральный прокурор

Сафар Мехтиев - председатель Государственного таможенного комитета

Эльдар Азизов - глава Исполнительной власти города Баку

Ариф Гасымов - глава Исполнительной власти Низаминского района

Комиссии поручено провести полное расследование причины пожара, оценить материальный ущерб, нанесенный во время пожара, и представить заключение Кабинету министров.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.