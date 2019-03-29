В Баку похолодает - ПРОГНОЗ
29 марта 2019 14:23 98
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются порывистый ветер, местами дождь, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, передает Day.Az.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5, днем - 6-9, в Баку ночью - 3-5, днем - 6-8 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 764 до 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 80-90 процентов.
В районах Азербайджана будет дождливо, в горных и предгорных районах ожидается снег, местами сильный. Прогнозируются туман, порывистый западный ветер.
Ночью - 1-6, днем - 6-11 градусов тепла, в горах ночью 3-7 градусов мороза, днем - до 3 градусов мороза.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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