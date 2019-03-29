В Азербайджане общеобразовательные школы смогут заниматься предпринимательской деятельностью, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Данный вопрос был отражен в законопроекте "Об общем образовании", обсуждаемом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Согласно законопроекту, с целью получения дополнительного дохода общеобразовательное учреждение в соответствии с профилем и направлениями деятельности, беря за основу приоритетность образования, может заниматься видами предпринимательской деятельности, определенными соответствующим органом исполнительной власти (платные услуги обучения, доходы от продажи продукции, полученной на вспомогательных хозяйствах, от ручных работ учащихся, от аренды и пр.).

В документе говорится, что для предпринимательской и инновационной деятельности при общеобразовательном учреждении могут создаваться соответствующие производственные участки и зоны обслуживания.

Государство создает благоприятные условия для привлечения местных и иностранных инвестиций для инновационной и предпринимательской деятельности общеобразовательных учреждений. В соответствии с этим законом общеобразовательные учреждения на основании договора с субъектами предпринимательства могут получать дополнительный доход.

Государственные и муниципальные общеобразовательные учреждения не нацелены на получение непосредственной прибыли.

С целью расширения возможностей для привлечения дополнительных финансовых средств в соответствии с законом может осуществляться продажа произведенной в общеобразовательных учреждениях продукции и оказание услуг.

Общеобразовательное учреждение вправе свободно использовать полученные от предпринимательской деятельности доходы в порядке, определенном законодательством.

Доходы, полученные общеобразовательными учреждениями от предпринимательской деятельности, непосредственно направляются на развитие образования и социальную защиту сотрудников.

После обсуждений новый законопроект был вынесен на голосование и принят.