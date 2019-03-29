BakuBus получил новый маршрут
29 марта 2019 17:54 389
С 31 марта пассажироперевозки по регулярному маршруту №88 будут осуществляться на крупногабаритных автобусах "Iveco", принадлежащих ООО "BakuBus". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.
Также изменяется маршрут движения этих автобусов. Так, последней остановкой маршрута определен центр транспортного обмена "Дярнягюль".
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