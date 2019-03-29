В Ереване началось 14-ое заседание бюро Конференции региональных и местных органов власти стран Восточного партнерства, являющейся одной из платформ формата Евросоюз - Восточное партнерство.





Депутат также посетил на древней и исторической земле Азербайджана, в являющемся центром Иреванского ханства одноименном городе мечеть "Гёй мечеть".



Анар Ибрагимов поместил в соцсети фотографии и написал следующее: "Сегодня я посетил "Гёй мечеть". Мечеть, построенная в 1766 году ханом Иревана Гусейнали ханом, является единственным оставшимся в городе нашим туркско-исламским политическим, религиозным и культурным наследием. Я посетил мечеть и помолился. Я благодарен Всевышнему за такую возможность". Как передает Day.Az со ссылкой на vzglyad.az , на мероприятии присутствовал депутат Верховного меджлиса Нахчыванской АР, член бюро CORLEAP Анар Ибрагимов.Депутат также посетил на древней и исторической земле Азербайджана, в являющемся центром Иреванского ханства одноименном городе мечеть "Гёй мечеть".Анар Ибрагимов поместил в соцсети фотографии и написал следующее: "Сегодня я посетил "Гёй мечеть". Мечеть, построенная в 1766 году ханом Иревана Гусейнали ханом, является единственным оставшимся в городе нашим туркско-исламским политическим, религиозным и культурным наследием. Я посетил мечеть и помолился. Я благодарен Всевышнему за такую возможность".

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