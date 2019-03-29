В Азербайджане предлагается установить новое требование при решении споров, возникших в связи с семейными, имущественными, трудовыми и экономическими отношениями.

Данный вопрос отражен в новом законопроекте "О медиации", вынесенном на обсуждение пленарного заседания Милли Меджлиса (парламента) в пятницу, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно законопроекту, перед тем, как обратиться в суд по спорам, вытекающим из экономических отношений, а также семейных и трудовых отношений, стороны должны принимать участие в начальной сессии по медиации. Начальную сессию по медиации будут проводить медиатор или медиаторская компания по взаимному согласию сторон.

В проекте отмечается, что ряд вопросов, вытекающих из семейных отношений - условия продолжения брака, порядок осуществления родительских прав и обязанностей, установление места проживания ребенка, порядок содержания ребенка и других нетрудноспособных членов семьи, другие споры, вытекающие из семейных отношений, могут решаться посредством медиации.

Стороны должны представить органу, определенному соответствующим органом исполнительной власти, соглашение о примирении, затрагивающее интересы ребенка.

После обсуждения законопроект был принят в первом чтении.