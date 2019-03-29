В Азербайджане выпускники, завершившие общее образование с особым отличием, получат аттестат особого образца, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Данный вопрос нашел отражение в новом разработанном законопроекте "Об общем образовании", вынесенном на обсуждение в третьем чтении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

В законопроекте говорится, что государственный документ об общем образовании считается основным для продолжения образования на следующем уровне и ступени, а также для начала трудовой деятельности.

Согласно новому законопроекту, лицам, по различным причинам, не завершившим среднее или полное среднее образование, в установленном порядке выдается справка.

На заседании было отмечено, что ранее не завершившие образование лица не могли получить документ, однако, по новому законопроекту, им будет выдаваться справка о том, что они проучились до определенного класса.

После обсуждений новый законопроект был вынесен на голосование и принят большинством голосов.