Когда в двух районах Баку снова дадут газ? - СРОКИ
29 марта 2019 21:59 434
В Бинагадинском и Низаминском районах Баку перебои с подачей газа.
Как передает Day.Az, представитель "Азеригаз" Ибрагим Кербалаев сообщил Sputnik Азербайджан, что причина перебоев - ремонт распределительной сети.
"С 10:00 29 марта и о завершения ремонтных работы будут перебои на улицах Гара Гараева, Э.Сулейманова, Б.Нуриева, Нахчыванского, Рустамова, А.Манафова, Наваи в Низаминском районе,а также в части 6, 7, 8 и 9 микрорайонов, поселков Расулзаде, Хутор и Баладжары в Бинагадинского районе столицы", - сказал Кербалаев.
Он также отметил, что бесперебойная подача газа будет восстановлена завтра в течение дня.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!