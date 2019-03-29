В Бинагадинском и Низаминском районах Баку перебои с подачей газа.

Как передает Day.Az, представитель "Азеригаз" Ибрагим Кербалаев сообщил Sputnik Азербайджан, что причина перебоев - ремонт распределительной сети.

"С 10:00 29 марта и о завершения ремонтных работы будут перебои на улицах Гара Гараева, Э.Сулейманова, Б.Нуриева, Нахчыванского, Рустамова, А.Манафова, Наваи в Низаминском районе,а также в части 6, 7, 8 и 9 микрорайонов, поселков Расулзаде, Хутор и Баладжары в Бинагадинского районе столицы", - сказал Кербалаев.

Он также отметил, что бесперебойная подача газа будет восстановлена завтра в течение дня.