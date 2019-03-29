На основании поручения Президента Ильхама Алиева, в Азербайджане с начала этого года началось автоматизированное назначение пенсий.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения, до сегодняшнего дня уже 7000 лиц пенсии были назначены в электронной форме.

Этим гражданам, достигшим пенсионного возраста, была назначена пенсия. В этот же день посредством sms, e-mail или отправки официального письма их уведомили о размере назначенной пенсии, филиале банка, где они могут получить банковскую карту, и времени получения.

В этом году прогнозируется назначить в электронном виде пенсии 70 процентам лиц, достигших пенсионного возраста, то есть 36 тысячам человек.

В то же время, министерство труда и социальной защиты населения также ведет соответствующую работу для создания механизма автоматизированного назначения социальных пособий.