В Азербайджане в этом году планируется принять закон, связанный с утверждением новых критериев по оценке инвалидности. Ожидается, что c начала следующего года начнется применение этих критериев.

Об этом в пятницу сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр сказал, что новые критерии по оценке инвалидности будут подготовлены на основе стандартов Всемирной организации здравоохранения и европейских стран. Бабаев отметил, что рабочие группы министерства труда и социальной защиты населения и министерства здравоохранения проводят исследования в связи с определением степени ограничений, которые могут создать заболевания в функциях человеческого организма, в его способности к самообслуживанию и деятельности.

Бабаев также сказал, что в связи с переходом на применение новых критериев проводятся курсы и тренинги для врачей и экспертов.

Подготовка и применение новых критериев оценки инвалидности служат интеграции в общество лиц с инвалидностью и расширению их возможностей для продолжения трудовой деятельности.