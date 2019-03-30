Драка в бакинском метро, есть задержанные
30 марта 2019 11:16 270
Сегодня утром в бакинском метро на станции "Кероглу" произошла драка.
Как передает Day.Az со ссылкой на azvision.az, спор между пассажирами в метро перерос в драку.
Подравшихся пассажиров задержала полиция.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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