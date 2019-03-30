Следовавший из Грузии пассажирский автобус попал в ДТП на территории Гарадагского района Баку.

Как сообщили ONA в Государственной службе автомобильного транспорта, ДТП произошло рядом с постом Наваи, передает Day.Az.

Следовавший по маршруту Тбилиси-Баку автобус марки "Mercedes-Benz", принадлежащий международной компании "Араз Транс", столкнулся с грузовиком "Газ-53".

Сообщается, что в результате ДТП пострадали несколько человек.

По факту ведется расследование.