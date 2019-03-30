Автобус Тбилиси-Баку попал в ДТП, есть пострадавшие
30 марта 2019 12:48 225
Следовавший из Грузии пассажирский автобус попал в ДТП на территории Гарадагского района Баку.
Как сообщили ONA в Государственной службе автомобильного транспорта, ДТП произошло рядом с постом Наваи, передает Day.Az.
Следовавший по маршруту Тбилиси-Баку автобус марки "Mercedes-Benz", принадлежащий международной компании "Араз Транс", столкнулся с грузовиком "Газ-53".
Сообщается, что в результате ДТП пострадали несколько человек.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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