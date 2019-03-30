В Азербайджане уволили водителя автобуса Тбилиси-Баку, устроившего ДТП
30 марта 2019 13:31 361
Сегодня водителя совершившего ДТП пассажирского автобуса Тбилиси-Баку уволили с работы.
Об этом ONA заявила пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова, передает Day.Az.
По ее словам, директор компании-перевозчика Басти Мамедова уволила совершившего ДТП водителя из Грузии.
Напомним, сегодня следовавший по маршруту Тбилиси-Баку автобус марки "Mercedes-Benz", принадлежащий международной компании "Араз Транс", столкнулся с грузовиком "Газ-53".
Сообщается, что в результате ДТП пострадали несколько человек.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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