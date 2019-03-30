Сегодня водителя совершившего ДТП пассажирского автобуса Тбилиси-Баку уволили с работы.

Об этом ONA заявила пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова, передает Day.Az.

По ее словам, директор компании-перевозчика Басти Мамедова уволила совершившего ДТП водителя из Грузии.

Напомним, сегодня следовавший по маршруту Тбилиси-Баку автобус марки "Mercedes-Benz", принадлежащий международной компании "Араз Транс", столкнулся с грузовиком "Газ-53".

Сообщается, что в результате ДТП пострадали несколько человек.

По факту ведется расследование.