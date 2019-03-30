Снежный покров в северо-западном регионе Азербайджана достиг 30 см.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, в последние дни в северо-западном регионе страны преобладает нестабильная погода. Температура воздуха понизилась до 4-0 градусов, в горах же - до 3-4 градусов мороза.

Уже два дня как на высокогорных территориях и предгорных селах идет снег. В предгорных селах Загаталы снежный покров достиг 5-10 см.

Больше всего снега выпало в селах Сарыбаш и Илису Гахского района. Высота снежного покрова в этих селах достигла 30-40 см.

По словам специалистов, преобладание в конце марта таких морозов приведет к падению плодотворности некоторых фруктовых деревьев.