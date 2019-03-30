Рабочая группа, созданная в министерстве экономики Азербайджана, с 29 марта организовала индивидуальный прием предпринимателей сгоревшего торгового центра "Диглас" в административном здании Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ). Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на министерство.

Прием предпринимателей проводится в даты, заранее согласованные с каждым из них.

29 марта в индивидуальном порядке было принято 142 предпринимателя.

Как сообщалось ранее, минэкономики предложило предпринимателям около 350 торговых объектов общей площадью 12 000 кв. метров в различных местах Баку, освободив их от оплаты аренды в течение пяти месяцев.

Во время приема предпринимателей было установлено, что 135 предпринимателей нуждаются в торговых объектах площадью 4934 кв. метров, и в этом направлении были начаты работы.

Также предпринимателям было сообщено о возможности предоставления им льготных кредитов за счет средств Фонда развития предпринимательства минэкономики, и было подчеркнуто, что 126 предпринимателей хотят воспользоваться льготными кредитами на сумму более 6,3 миллиона манатов. В связи с этим Фонд развития предпринимательства начал предварительную работу с этими предпринимателями.

Прием планируется продолжить и завершить 30-31 марта. О результатах будет сообщено позднее. Административное здание Агентства по развитию МСБ расположено по адресу: просп. Ататюрка, 134 . Телефон: 012-404-04-01.

Напомним, что 26 марта в торговом центре "Диглас" произошел сильный пожар.

Во время пожара сгорели четыре этажа, площадь каждого из которых составляет 2500 квадратных метров, мансарда площадью 1200 квадратных метров и трехэтажный подвал с хозяйственными товарами, одеждой и другой продукцией. В общей сложности пожар охватил территорию, площадью 16 500 квадратных метров.

К тушению пожара были привлечены личный состав, 35 пожарных расчетов и три вертолета МЧС. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статьям 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК Азербайджана.