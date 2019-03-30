В Баку прошел турнир по пейнтболу, организованный Национальным паралимпийским комитетом Азербайджана. Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в пресс-службе НПКА.

Турнир прошел под девизом "Победа духа!" и посвящен предстоящему международному турниру Гран-при по парадзюдо в Баку. Победителями соревнования стала команда ветеранов Карабахской войны, второе место заняла НПКА, третье - волонтеры "Bir könüllü", четвертое - ASAN Radio. Победителей и призеров поздравил президент НПКА Ильгар Рагимов.

Впервые организуемом в Баку 11-13 мая Гран-при появится возможность завоевать лицензионные очки на Летние паралампийские игры в Токио 2020 года. В соревновании примут участие 250 парадзюдоистов из 43 стран. Билеты на Гран-при в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева продаваться не будут.