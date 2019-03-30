Фильм азербайджанского режиссера Джалаладдина Гасымова "Архив Шоллера" размещен на 16 платных зарубежных платформах. Об этом, как передает Day.Az, сообщил Trend автор сценария, режиссер-постановщик и генеральный продюсер картин.

"Наш фильм на протяжении восьми месяцев был представлен на двадцати пяти международных фестивалях, завоевал ряд призов в различных номинациях. Эта картина посвящена дружеским отношениям Азербайджана и Германии, европейской и азербайджанской культуре, мультикультурализму и толерантности. Отрадно отметить, что фильм вышел на международный рынок и размещен на платных платформах", - отметил Джалаладдин Гасымов.

Фильм размещен на STIRR, BidSlate, Vimeo, Vimeo on Demand, Amazon ABŞ, Amazon İngiltərə, Amazon Prime Video, English (RoW), Amazon Prime Video UK, UDU Digital, Amazon Prime Video US, Amazon Prime Video India, Pnnny, Dokku, UDU Digital, iPitch.tv.

Художественный фильм "Архив Шоллера" (Şollerin arxivi) снят в жанре триллера в 2018 году и посвящен 200-летию переселения немецких колонистов в Азербайджан. Лента, основанная на реальных событиях, повествует о нелегкой судьбе немецкого колониста Шоллера и его семьи, в 1840-х годах переселившихся в Азербайджан из-за тяжелого социально-экономического положение в германских землях, последовавшего после наполеоновских войн. Красной нитью через весь фильм проходит тема настоящей дружбы между переселенцами и местным населением. Шоллеры нашли применение своим организаторским и деловым качествам в Товузском районе Азербайджана.

Режиссер - Адиль Гуламов, оператор - Таир Самедоглу. В ролях - Сабир Мамедов, Аждар Зейналов, Ровшан Керимдухт, Рамиз Велиев, Севда Алекперова, актер Матлеб Ардебилли и другие.

Фильм был ранее отмечен наградами международных кинофестивалей в США, Бельгии, Нидерданды, Мексике и Германии.