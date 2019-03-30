В субботу в Культурном центре Службы государственной безопасности (СГБ) состоялось мероприятие, посвященное 31 Марта - Дню геноцида азербайджанцев. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В своем выступлении на мероприятии полковник Абдулла Гурбани рассказал о целенаправленной политике геноцида, проводимый армянами против азербайджанского народа в разные периоды истории.

Далее вниманию участников мероприятия был представлен спектакль "Şanlı vətən" Бакинского муниципального театра. Режиссером-постановщиком спектакля является - Марахим Фарзалибеков, художник-постановщик - Рафиг Абдуллаев, над музыкальным оформлением работал - Рашид Солтанов, авторы идеи спектакля - Чингиз Алескерли и Амалия Панахова.

В постановке заняты - заслуженные артисты Усния Мурватова, Тофиг Байрабов, Рафиг Ибрагимов, актеры Турал Ахмед, Ульвия Рза, Тогрул Рза, Ильгар Мусаев, Турал Агаев, Исмаил Атакишиев. В спектакле актеры мастерски воплотили образы известных личностей Ахмеда Джавада и его супруги Шукрии, Узеира Гаджибейли, Джафара Джаббарлы, Нури-Паши и других.

Постановка рассказывает об истории Азербайджанской Демократической Республики, которая, просуществовав всего 23 месяца, навсегда вписана золотыми буквами в летопись Азербайджана. Также в спектакле рассказано о событиях 31 марта 1918 года.

Постановка была встречена зрителями с большим интересом.

31 марта - День геноцида азербайджанцев. В результате целенаправленной политики этнической чистки, геноцида и депортации азербайджанцев, проводимой в последние два столетия армянскими националистами и их пособниками, азербайджанский народ столкнулся с тяжелыми испытаниями. Эта политика еще более активизировалась в 1918-20 годах. Геноцид был совершен 31 марта 1918 года, когда армянами были разрушены сотни городов и сел Азербайджана, в том числе превращены в руины 150 азербайджанских сел в Карабахе, было совершено невиданное кровопролитие в Шуше. Было убито более 700 тысяч азербайджанцев, в том числе около 30 тысяч в Баку и ближайших селах, сожжены и разрушены мечети, школы.