В результате осадков, выпавших в отдельных местах Азербайджана за последние дни, наблюдается повышение уровня воды, в частности, в реках Лянкяран-Астаринского региона, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, передает Day.Az.

В данный момент водность рек Губа-Хачмазского региона Большого Кавказа составила 90-100 процентов от десятидневной нормы, рек Малого Кавказа - 40-120, Лянкяран-Астаринского региона - 90-160 процентов от нормы.

Что касается транзитных рек, то 29 марта в пункте Гырагкесемен было отмечено повышение уровня воды на восемь сантиметров. Расход воды составил 177 кубометров в секунду, что составило 58 процентов от десятидневной нормы (в 2018 году 420 кубометров, что составляет 138 процентов от десятидневной нормы).

В пункте Эйричай на реке Ганых отмечено повышение уровня воды на шесть сантиметров. Расход воды 68 кубометров в секунду, что составляет 61 процент от десятидневной нормы (в 2018 году 85 кубометров, что составляет 76 процентов от десятидневной нормы).

В настоящее время уровень воды в пунктах нижнего течения Куры составляет в Сурре - 333 сантиметра (29 марта 2018 - 312 см), Ширване - 181 (173 см), Сальяне - 99 (103 см), Банке - 167 (167), в пункте Новрузлу реки Араз - 33 сантиметра (48 см).