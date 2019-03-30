Подсистема занятости, созданная в централизованной электронно-информационной системе минтруда Азербайджана, в ближайшие дни начнет работать в тестовом режиме, сказал журналистам министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, сообщает в субботу Trend, передает Day.Az.

Как отметил министр, в первое время обращения граждан будут приниматься параллельно, т.е., граждане смогут обращаться как через подсистему занятости, так и в центры занятости.

"Тестовый режим продлится два месяца, и с июня этого года планируется сдать систему в эксплуатацию", - сказал министр.

Отметим, что подсистема занятости создана для улучшения качества и оперативности, лучшей доступности услуг занятости для безработных и ищущих работу. Подсистема занятости имеет постоянно обновляющуюся информационную базу о вакансиях, безработных и ищущих работу лицах, создает возможность доступа к информации в режиме реального времени.