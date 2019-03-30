Человек-паук добрался до Баку - ФОТО
30 марта 2019 22:43 430
Молодой графический дизайнер Бахаддин Маммедли, о котором Day.Az уже рассказывал, продолжает делиться на своей странице в Instagram интересными коллажами.
В его работах известные актеры и персонажи фильмов появляются на улицах Баку. Эти работы очень полюбились пользователям соцсетей и то и дело мелькают в их лентах.
А вчера Бахаддин поделился новой работой, которая также впечатлила пользователей соцсети. На ней супергерой Человек-паук сидит в своей знаменитой позе на фоне Центра Гейдара Алиева.
Представляем вашему вниманию данное фото
Н. ГасымоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!