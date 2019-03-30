30 марта в Баку в рамках международной кампании "Час Земли 2019" состоялось массовое мероприятие, направленное против изменения климата.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ., мероприятие было организовано Общественным объединением IDEA, которому Всемирный фонд охраны дикой природы (WWF) в очередной раз предоставил официальный статус координатора международной кампании "Час Земли" по Азербайджану.

Собравшись в парке Центра Гейдара Алиева, здание которого является жемчужиной мировой архитектуры, участники акции наблюдали за процессом отключения на час фасадного освещения крупных зданий, расположенных в центральной части города. Молодежь, символически нажав на "красную кнопку", дала старт совместной акции. Затем она приняла участие в освещении с помощью свечей надписи "60+", являющейся символом кампании обратного отсчета, и велосипедном пробеге.

Во время акции "Час Земли 2019", в которой приняли участие около 400 молодых людей, большой интерес вызвали развлекательные флешмобы, выступления известных танцевальных групп, соответствующие концепции "Час Земли", конкурсы с призами, непрерывная музыка на протяжении мероприятия и другие сюрпризы.

"Час Земли", как самое крупное движение в мире, посвященное окружающей среде, мобилизует миллионы людей на то, чтобы остановить изменения климата. Кампания "Час Земли", начавшаяся в 2007 году в австралийском городе Сидней просто как акция массового отключения освещения, была отмечена в 2018 году 188-ю странами. Кампания привела к ряду конкретных результатов, связанных с окружающей средой, в том числе повышению глобального просвещения в социальных сетях и активному участию людей в защите окружающей среды.

Отметим, что с 2014 года Общественное объединение IDEA в качестве официального координатора международной кампании "Час Земли" по Азербайджану ежегодно проводит широкомасштабные мероприятия в нашей стране, и в целом, в течение 6 лет в них приняли участие около 2000 молодых людей.

Общественное объединение IDEA выражает признательность Фонду Гейдара Алиева, Центру Гейдара Алиева, Министерству экологии и природных ресурсов, Министерству культуры и туризма, Исполнительной власти города Баку, Управлению Государственному историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", компании SOCAR, Управлению Приморского бульвара, парковому комплексу Гейдара Алиева в Гяндже, Государственному нефтяному фонду Азербайджанской Республики, Бакинскому олимпийскому стадиону, Baku Crystall Hall, Национальной гимнастической арене, центрам ASAN xidmət во всех регионах, Университету ADA, комплексу "Огненные башни", Дому Правительства, отелям Hilton Baku, JW Marriott Absheron, Bulvar, Intourist, Bilgah Beach, торговым центрам Park Bulvar, Gənclik и Port Baku за присоединение в нынешнем году к состоявшейся в нашей стране кампании "Час Земли".

Учитывая серьезность угрозы человечеству, которые могут возникнуть от изменения климата, и важность борьбы против этого процесса, Общественное объединение IDEA призывает каждого внести вклад в решение этой проблемы, экономить электроэнергию и не допускать расточительства.

Фото: Москва-Баку