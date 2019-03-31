С воскресенья пассажироперевозки по маршруту № 88 в Баку осуществляются посредством современных и комфортных автобусов марки "İveco", эксплуатируемых ООО "BakuBus". Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Также внесены изменения и в схему движения автобусов. Так, конечной остановкой автобусов теперь будет центр транспортного обмена "Дарнагюль". Кроме того, учитывая узость дороги, автобусы больше не будут проезжать по улице ул. М. Гашгая до пересечения улиц Гасымзаде и акад. Г. Алиева.

В качестве альтернативного пути автобусы будут курсировать в направлении 7-го микрорайона по ул. Гасымзаде, Дж. Гаджибейли и акад. Г. Алиева.

Также, учитывая, что автобусы маршрута № 8 курсируют по одному и тому же маршруту на определенных улицах и проспектах, что и автобусы маршрута № 88, номер маршрута будет изменен на 88А.