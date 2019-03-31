Во время геноцида в марте 1918 года армянские вооруженные силы совершали массовые убийства и грабежи на территориях Гаджигабула, Сальяна и Нефтчалы. Могилу солдат Кавказской исламской армии и их местных жителей, погибших во время армянского варварства, вот уже сотню лет берегли жители этого дома в селе Губалыоглан. При поддержке посольства Турции над захоронением были проведены восстановительные работы и воздвигнут памятник.

Как передает Day.az со ссылкой на ONA, зверства, совершенные в отношении Азербайджанского народа не ограничивались лишь на территории Баку.

Армия большевиков-армян совершала массовые убийства, рейды и грабежи в других частях страны, включая Гаджигабул (авария в Шамахи), Сальян-Нефтчала (авария в Джаваде) и Муганский регион.

Гаджигабульский исследователь Мубариз Халилов сообщал, что ужасные факты об убийствах в регионе нашли отражение в следственных материалах, хранящихся в Гаджигабульском историко-этнографическом музее. Из материалов следствия видно, что армяне подвергали населения сел жестоким пыткам. Сотни азербайджанцев были убиты в селе Навахи Гаджигабульского района. Жители села были вынуждены бежать к берегам деревни с горячими самоварами. Жених и невеста, являющиеся членами знаменитой семьи сеидов, покинули деревню ради защиты своей чести вместе с тремя маленькими детьми. В 1918 году армяне убили сотни людей в современном Гаджигабульском районе, в 69 селах Абдуллайского района Шамахинского района Бакинской области. 955 местных жителей были убиты в деревне Навахи. Из них 555 мужчин, 260 женщин и 140 детей. 250 детей, 150 женщин и 135 детей были убиты в селе Балоглан Губали. 80 в селе Падар, 80 в селе Абдулян, 43 в селе Мейниман, 137 в селе Ранджбар, 50 в Пашали и 40 в Шорбе. В целом, в Гаджигабульском регионе жертвами насилия стали 1972 человека - 1080 мужчин, 525 женщин и 367 детей.

Степан Лалаян, один из руководителей дашнакской армии, руководил зверствами, совершенными армянами. Почти 2000 домов были сожжены армянскими пиратами, 17 000 голов скота и 105 000 рогатых зверей были захвачены, а зерно и продовольственные магазины были разграблены. Школы, административные здания, мечети, продовольственные склады, мельницы, торговые киоски и магазины были разрушены.

Следует отметить, что 6 солдат Кавказской исламской армии и 6 азербайджанских солдат были убиты в ходе боя против армяно-дашнакской вооруженной части в 1918 году в селе Губали Балоглан. Один из жителей деревни Ханифа Мовлаев, который был свидетелем массовых убийств, похоронил неизвестных сегодня мучеников в районе своего двора.

Нигяр Акбарова, дочь Ханифы Мовлаевой, говорит, что памятник был установлен на могилах при финансовой поддержке посольства Турции в Азербайджане накануне 100-летия расправы. Посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал присутствовал на могилах шехидов и при на открытии памятника. Флаги Турции и Азербайджана были подняты перед памятником: "Армяно-дашнакские объединения убили 6 солдат Нуру-паши и 6 местных жителей, похороненных здесь, у нас во дворе. С тех пор мы берегли эти могилы. А после турецкое посольство построило тут кладбище шехидов и воздвигло памятник. А в благодарность за то, что мы сберегли эти могилы в своем дворе, нам построили новый дом. Да благословит Аллах души шехидов!"

Исследователь из Сальяна Сахиб Гасанов отмечает, что во время массовых убийств в марте и апреле 1918 года блок большевиков-дашнаков совершал зверские убийства во время разгрома Джавада (нынешний Сальян-Нефтчальский район). Так, в июне 1918 года Центрокаспийская диктатура отправила шесть кораблей, заполненных военными и военными боеприпасами, из Баку в Сальян, вооруженных до 900 вооруженных до зубов солдат, чтобы удержать реку Кур под контролем. Враги, проходя через Каспийское море к реке Кура входят в деревню Банкя. Поджигая деревни Банкя, Хыллы, Татармяхля, Узунбабалы,Кюргарабуджаг, Араббабирханлы и Кюргарагашлы, расположенные в стороне Мугана и Ширвана от реки, превращают их в пепел. Всего в 18 селах сгорело более 540 домов. Грабят скот, золото, драгоценности и другие вещи. Офицеры Кавказской исламской армии Омар-паша и Рамадан-паша, пришедшие на помощь, встречают в селе Кюргарагашлы в Сальяне эскадрилью из 400 человек и топят корабль под названием "Демосфен". После чего вооруженные бандиты один за другим переходят в остступление.

В ходе этой кровавой бойни было убито более 2000 мирных жителей, 14 солдат турецкой армии и генерал Омар-паша были убиты. Десять турецких мучеников были похоронены в селе Банкя в Нефтчале и еще 4, в том числе Омар-паша, в Сальяне. Памятник турецким солдатам был установлен посольством Турции в Азербайджане.