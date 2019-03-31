В Азербайджане больше не будет иранского лука и картофеля
31 марта 2019 12:45 651
С 4 апреля Иран вводит запрет на экспорт картофеля и лука.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, заявил замминистра промышленности и торговли Ирана Аббас Губади.
По его словам, экспорт лука в соседние страны, в частности в Ирак, привел к его подорожанию внутри страны.
Он также отметил, что с целью регулирования цен на внутреннем рынке Комитет по регулированию рынка принял решение, наряду с луком, запретить и экспорт картофеля.
Отметим, что в последние дни стоимость килограмма лука в Иране превысила 140 тысяч риалов (около 3,3 доллара).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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