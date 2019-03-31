С 4 апреля Иран вводит запрет на экспорт картофеля и лука.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, заявил замминистра промышленности и торговли Ирана Аббас Губади.

По его словам, экспорт лука в соседние страны, в частности в Ирак, привел к его подорожанию внутри страны.

Он также отметил, что с целью регулирования цен на внутреннем рынке Комитет по регулированию рынка принял решение, наряду с луком, запретить и экспорт картофеля.

Отметим, что в последние дни стоимость килограмма лука в Иране превысила 140 тысяч риалов (около 3,3 доллара).