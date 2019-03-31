В Гейгельском национальном парке пройдет день «Открытых дверей»
31 марта 2019 12:53 187
Первого апреля в связи с созданием Гейгельского национального парка пройдет день "Открытых дверей". Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в министерстве экологии и природных ресурсов.
В этот день посетители будут освождены от платы за вход в Гейгельский национальный парк.
Министерство приглашает тех, кто хочет насладиться всемирно известной очаровательной природой национального парка.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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