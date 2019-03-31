Первого апреля в связи с созданием Гейгельского национального парка пройдет день "Открытых дверей". Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в министерстве экологии и природных ресурсов.

В этот день посетители будут освождены от платы за вход в Гейгельский национальный парк.

Министерство приглашает тех, кто хочет насладиться всемирно известной очаровательной природой национального парка.