В Азербайджане желающие стать адвокатами, прошли первый этап экзамена
31 марта 2019 12:55 155
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) совместно с Коллегией адвокатов 30 марта провел тестовый экзамен для кандидатов, желающих стать членами Коллегии. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Центр.
Экзамен начался в 10:00 и продлился три часа. Экзамен был проведен в электронной форме посредством компьютеров. По окончании экзамена кандидатам была предоставлена справка о результатах.
Напомним, что для участия на экзамены были зарегистрированы 238 кандидатов. Два кандидата не пришли на экзамен. 171 кандидат набрав 60 и выше быллов был допущен ко второму этапу - на собеседование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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