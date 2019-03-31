Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) совместно с Коллегией адвокатов 30 марта провел тестовый экзамен для кандидатов, желающих стать членами Коллегии. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Центр.

Экзамен начался в 10:00 и продлился три часа. Экзамен был проведен в электронной форме посредством компьютеров. По окончании экзамена кандидатам была предоставлена справка о результатах.

Напомним, что для участия на экзамены были зарегистрированы 238 кандидатов. Два кандидата не пришли на экзамен. 171 кандидат набрав 60 и выше быллов был допущен ко второму этапу - на собеседование.