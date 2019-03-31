Завтра в Баку ожидается дождь
В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, временами ожидаются дожди, местами интенсивные. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов. Будет дуть юго-восточный ветер.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-6, днем - 7-10, в Баку ночью - 4-6, днем - 8-10 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 75-85 процентов.
Отмечается, что с вечера понедельника до утра вторника в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, местами интенсивные.
В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, местами интенсивные, в горных районах возможен снег. Местами туман. Будет дуть западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 1-6, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью 2-6 градусов мороза, днем - от 2 градусов мороза до двух градусов тепла.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Завтра в Баку ожидается дождь
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