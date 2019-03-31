Рабочая группа, созданная в министерстве экономики Азербайджана с целью обеспечения реализации распоряжения Президента Ильхама Алиева об оказании финансовой помощи предпринимателям, которым был нанесен ущерб в результате пожара в торговом центре в Низаминском районе Баку, продолжает принимать индивидуально предпринимателей. Об этом, как передает Day.Az, сообщили в воскресенье Trend в ведомстве.

На встречах, которые проводятся в административном здании Агентства развития малого и среднего бизнеса (МСБ) (просп. Ататюрка, 134 . Телефон: 012-404-04-01), обсуждаются проблемы предпринимателей, причиненный им материальный ущерб, изучаются их намерения об организации и продолжении своей деятельности, также обсуждаются трудности, возникшие в результате инцидента и другие вопросы.

30 марта Рабочая группа провела индивидуальные встречи с 268 предпринимателями. В результате обсуждений, проведенных в ходе встреч, было отмечено, что 245 предпринимателей нуждаются в торговом объекте совокупной площадью в 6 066 кв.м. и начата работа в этом направлении.

Отмечается, что согласно соглашению, полученному в результате проведенных министерством обсуждений с торговыми центрами, предпринимателям были предложены для использования около 350 торговых объектов совокупной площадью в 12 000 кв.м. без арендной платы сроком на пять месяцев.

В ходе встреч 220 предпринимателей захотели воспользоваться льготными кредитами на сумму 8,5 миллиона манатов. В всязи с этим со стороны Фонда развития предпринимательства начаты первичные работы с этими предпринимателями и проведено необходимое информирование.

В целом, 29-30 марта Рабочая группа приняла в индивидуальном порядке 410 предпринимателей. 346 предпринимателей отметили, что им нужен льготный кредит на общую сумму в 14,8 миллиона манатов, а 380 предпринимателей отметили необходимость в торговом объекте средней площадью 11,9 кв.м.

Встречи в индивидуальном порядке с предпринимателями продолжатся и сегодня, при необходимости время приема будет продлено.