Бакинские двери всегда отличались креативным дизайном и сегодня могут считаться одним из символов столицы, так как туристы и местные любят фотографироваться именно на их фоне. Сами двери также часто становятся героями фотографий, а в эпоху развития социальных сетей даже приобрели свои хештеги - #дверибаку, #doorsofbaku и заслуженный #magicaldoorsofbaku.

Двери столицы часто появляются на тематических страницах, где фанаты собирают самые красивые двери всех стран мира, а также публикуются на странице @doors_of_azerbaijan.

Самый важный элемент каждого дома, которому всегда уделялось особое внимание, становится уличным искусством, мимо которого сложно пройти не оглядываясь.

Н. Гасымова