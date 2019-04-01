В Азербайджане резко подешевели яйца.

Как сообщает Day.Az, в целом цены на этот продукт снизились на 4-5 гяпиков. Так, яйца, стоившие неделю назад 12-13 гяпиков, сегодня продаются в магазинах по 7-8 гяпиков.

Новые цены сильно порадовали покупаетелей.

Председатель общества птицеводов Азербайджана Айдын Велиев сообщил "XəzərXəbər", что спрос на яйца упал после праздников, связав снижение цен с этим фактором.