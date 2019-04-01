В Азербайджане резко подешевели яйца
1 апреля 2019 07:30 163
В Азербайджане резко подешевели яйца.
Как сообщает Day.Az, в целом цены на этот продукт снизились на 4-5 гяпиков. Так, яйца, стоившие неделю назад 12-13 гяпиков, сегодня продаются в магазинах по 7-8 гяпиков.
Новые цены сильно порадовали покупаетелей.
Председатель общества птицеводов Азербайджана Айдын Велиев сообщил "XəzərXəbər", что спрос на яйца упал после праздников, связав снижение цен с этим фактором.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
31 марта 22:33 899
Первые автомобили в Баку и первые азербайджанские водители - ФОТО
31 марта 16:35 1 109
Погорельцам "Дигласа" предложено еще 2 объекта для торговли - СПИСОК
31 марта 14:50 645
Рабочая группа встретилась с предпринимателями сгоревшего в Баку ТЦ "Диглас"
31 марта 13:15 11
Завтра в Баку ожидается дождь
31 марта 12:55 396
В Азербайджане желающие стать адвокатами, прошли первый этап экзамена
-
31 Мар. 12:25 7 895
-
31 Мар. 08:19 7 430
-
31 Мар. 12:47 6 580
-
31 Мар. 12:45 3 697
-
00:01 3 379