Ужасный взрыв в Азербайджане: Из-под обломков извлекли двух человек
1 апреля 2019 09:41 1 253
В одноэтажном жилом доме в селе Ашагы Ойсюзлю Товузского района произошел взрыв. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на МЧС.
По предварительной версии, взрыв произошел из-за утечки газа.
В результате взрыва была разрушена одна комната площадью 20 кв.м.
Спасательные силы МЧС извлекли из-под обломков двух человек.
Соответствующие структуры проводят расследование по факту.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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