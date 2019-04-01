В одноэтажном жилом доме в селе Ашагы Ойсюзлю Товузского района произошел взрыв. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на МЧС.

По предварительной версии, взрыв произошел из-за утечки газа.

В результате взрыва была разрушена одна комната площадью 20 кв.м.

Спасательные силы МЧС извлекли из-под обломков двух человек.

Соответствующие структуры проводят расследование по факту.