До сегодняшнего дня уточнен возраст более 500 долгожителей, проживающих в различных регионах Азербайджана. Об этом, как передает Day.Az, сказала Trend директор Института физиологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор биологических наук Улдуз Гашимова.

Гашимова отметила, что реальный возраст около 70 процентов долгожителей не совпадает с документальным.

"Регистрация новорожденных в первые два десятилетия 20 века велась приблизительно. Были такие отдаленные деревни, где советская власть, выдавая документы девушкам, указывала в них дату рождения по внешнему виду. Кроме того, возраст девочек, выданных замуж в раннем возрасте, был увеличен на пять-шесть лет. Во многих деревнях, расположенных далеко от районного центра, родители, чтобы не получать новые документы, использовали для новорожденных документы умерших детей. Такие факты существуют. К примеру, при верификации возраста долгожителя, дата рождения которого была отмечена в документе как 1890 год, было установлено, что на самом деле документ принадлежит первому ребенку семьи. При верификации было установлено, что возраст этой женщины составляет 88 лет. В начале 2000-х годов в селе Вендам Габалинского района при верификации возраста женщины, которой, по утверждениям, исполнилось 130 лет, было установлено, что ее настоящий возраст - 92 года", - сказала директор института.

По ее словам, в связи с началом деятельности с 1925 года определенных регистрационных управлений, возраст рожденных в тот период детей был указан правильно.

Она добавила, что в связи с тем, что в некоторых бакинских селах в период Азербайджанской Демократической Республики работали государственные структуры, верифицировать возраст тамошних долгожителей также несложно. "Дата рождения, указанная в выданном им свидетельстве о рождении, совпадает с верифицированной", - добавила Гашимова.