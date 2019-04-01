В Азербайджане начался конкурс для этих учителей
С сегодняшнего дня начинается новый конкурс по заключению бессрочных трудовых договоров с учителями, работающими на срочных основаниях в общеобразовательных школах Азербайджана. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на минобразования.
Для участия в конкурсе 1-5 апреля необходимо зарегистрироваться на сайте https://www.miq.edu.az/muqavile/
Конкурс проводится Центром человеческих ресурсов при Институте профессионального развития работников образования.
В конкурсе могут участвовать учителя, набравшие необходимые проходной балл в конкурсах по приему на работу, проведенных в 2017-2018 и 2018-2019 учебных годах, имеющие среднее специальное или высшее педагогическое образование, принятые на работу по незамещенным или новым вакантным должностям по срочному трудовому договору.
Отметим, что проходной балл по физкультуре, пению и рисованию в учреждениях, где не применяются поощрительные меры, установлен 42 балла, по другим предметам - 48, а в учреждениях, где применяются поощрительные меры - 36 баллов по всем предметам.
Программа собеседования и материалы будут размещены на вышеуказанном сайте.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Binəli Yıldırım uduzur?
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