В Баку произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, ДТП произошло сегодня перед Центробанком.

Легковой автомобиль сбил ожидавшую на остановке автобус женщину. Затем автомобиль врезался в автобус. В результате женщина и водитель автомобиля погибли.

В Минздраве сообщили ONA, что в Клинический медицинский центр также были доставлены двое пострадавших.