Страшная авария в самом центре Баку, есть погибшие и пострадавшие
1 апреля 2019 11:20 1 599
В Баку произошло тяжелое ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, ДТП произошло сегодня перед Центробанком.
Легковой автомобиль сбил ожидавшую на остановке автобус женщину. Затем автомобиль врезался в автобус. В результате женщина и водитель автомобиля погибли.
В Минздраве сообщили ONA, что в Клинический медицинский центр также были доставлены двое пострадавших.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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