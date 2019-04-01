По информации на 09:45 понедельника, для поступления в вузы и колледжи Азербайджана заявления подали 48022 абитуриента. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Прием заявлений начался 15 марта и продолжится до 15 апреля.

С информацией о группах специальностей, летних и весенних экзаменах можно ознакомиться на сайте ГЭЦ.