Сколько абитуриентов подали заявления в вузы и колледжи Азербайджана?
1 апреля 2019 11:31 187
По информации на 09:45 понедельника, для поступления в вузы и колледжи Азербайджана заявления подали 48022 абитуриента. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).
Прием заявлений начался 15 марта и продолжится до 15 апреля.
С информацией о группах специальностей, летних и весенних экзаменах можно ознакомиться на сайте ГЭЦ.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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