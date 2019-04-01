В Азербайджане для совершения хаджа заявку подали более 300 человек. Об этом, как передает Day.Az, сообщили в понедельник Trend в Управлении мусульман Кавказа (УМК).

В Управлении сообщили, что прием документов продолжается.

В текущем году для Азербайджана нет квоты по числу паломников.

Стоимость хаджа составляет 4285 долларов. Как и в минувшем году, паломники и в этом году будут отправлены в хадж самолетом

Напомним, что в прошлом году квота для совершения хаджа из Азербайджана составляла 1440 человек.