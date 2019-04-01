Сколько человек из Азербайджана хотят отправиться на хадж
1 апреля 2019 11:53 199
В Азербайджане для совершения хаджа заявку подали более 300 человек. Об этом, как передает Day.Az, сообщили в понедельник Trend в Управлении мусульман Кавказа (УМК).
В Управлении сообщили, что прием документов продолжается.
В текущем году для Азербайджана нет квоты по числу паломников.
Стоимость хаджа составляет 4285 долларов. Как и в минувшем году, паломники и в этом году будут отправлены в хадж самолетом
Напомним, что в прошлом году квота для совершения хаджа из Азербайджана составляла 1440 человек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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