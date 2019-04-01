В Азербайджане пройдут выпускные экзамены
1 апреля 2019 12:18 83
В общеобразовательных школах городов Баку, Ширван и Нахчыванской АР седьмого апреля пройдет выпускной экзамен по полному среднему уровню образования (11 лет). Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).
Учащиеся могут распечатать пропускной лист на экзамен, пройдя по ссылке https://www.e-gov.az/az/services/read/2516/0?tqdk_xdm=46
Справку, которую учебное заведение должно дать учащимся, у которых нет фотографии в документе, подтверждающем личность, можно загрузить на сайте ГЭЦ.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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