В общеобразовательных школах городов Баку, Ширван и Нахчыванской АР седьмого апреля пройдет выпускной экзамен по полному среднему уровню образования (11 лет). Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Учащиеся могут распечатать пропускной лист на экзамен, пройдя по ссылке https://www.e-gov.az/az/services/read/2516/0?tqdk_xdm=46

Справку, которую учебное заведение должно дать учащимся, у которых нет фотографии в документе, подтверждающем личность, можно загрузить на сайте ГЭЦ.