После взрыва, произошедшего накануне в селе Ашагы Ойсузлю Товузского района, были госпитализированы двое - Гурбанова Земфира (1964) и Имамвердиев Гасан (1992). Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минздрава.

Было отмечено, что Гурбановой, перенесшей травматический шок, поставлен диагноз "открытая рана верхних конечностей вследствие ожога", Имамвердиеву - перелом поясничного позвонка.

Угрозы для их жизни нет.

Напомним, что вчера в одноэтажном жилом доме в селе Ашагы Ойсюзлю Товузского района произошел взрыв

По предварительной версии, взрыв произошел из-за утечки газа.

В результате взрыва была разрушена одна комната площадью 20 кв.м.

Спасатели МЧС извлекли из-под обломков двух человек.

Соответствующие структуры проводят расследование по факту.