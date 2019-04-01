Минздрав о пострадавших при взрыве в Азербайджане
После взрыва, произошедшего накануне в селе Ашагы Ойсузлю Товузского района, были госпитализированы двое - Гурбанова Земфира (1964) и Имамвердиев Гасан (1992). Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минздрава.
Было отмечено, что Гурбановой, перенесшей травматический шок, поставлен диагноз "открытая рана верхних конечностей вследствие ожога", Имамвердиеву - перелом поясничного позвонка.
Угрозы для их жизни нет.
Напомним, что вчера в одноэтажном жилом доме в селе Ашагы Ойсюзлю Товузского района произошел взрыв
По предварительной версии, взрыв произошел из-за утечки газа.
В результате взрыва была разрушена одна комната площадью 20 кв.м.
Спасатели МЧС извлекли из-под обломков двух человек.
Соответствующие структуры проводят расследование по факту.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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