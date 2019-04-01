Огтай Ширалиев подписал приказ в связи с "Формулой 1"
Участники и гости Гран При Азербайджана "Формула 1" с 21 по 28 апреля 2019 года будут обеспечены медицинской помощью. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минздрава.
Приказ об этом подписал министр здравоохранения Огтай Ширалиев.
В приказе отделам и руководителям структур даны поручения по обеспечению дежурств скорой медицинской службы на местах проведения соревнований, госпитализации, в случае надобности, в Центральной больнице нефтяников и в Клиническом медцентре Баку, спортсменов и гостей гонок, оказании на высоком уровне медицинской помощи во время обращения участников и гостей мероприятия.
Руководству Республиканского центра гигиены и эпидемиологии поручено взять под серьезный контроль вопросы соблюдения санитарно-гигиенических правил в отелях. Выделенных для делегаций, и местах общепита.
Напомним, что гонки "Формулы 1" состоятся в Баку 26-28 апреля 2019 года.
Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана "Формулы -1" прошла в Баку 27-29 апреля прошлого года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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