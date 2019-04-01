В связи со скандальным видео задержан один из популярных певцов
1 апреля 2019 13:23 494
В связи с распространением скандального видео с обнаженными девушками в полицию вызвали певца Валеха Исрафилова.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на xeberci.az, "Герой" скандального видео Джахида в своих показаниях сказал, что с этими девушками его познакомил певец Валех Исмаилов.
Как сообщил unikal.org брат Валеха Исрафилова Вюсал Исрафилов, "героя" видео познакомил с обнаженными девушками, танцующими на видео его брат.
"Мы сами находимся в шоке. В социальных сетях делятся с новостью с моей фотографией. Мой брат был другом Джахида. Его познакомил с девушками мой брат. Кажется, за этот инцидент его вызвали в полицию"Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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