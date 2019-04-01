В связи с распространением скандального видео с обнаженными девушками в полицию вызвали певца Валеха Исрафилова.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на xeberci.az, "Герой" скандального видео Джахида в своих показаниях сказал, что с этими девушками его познакомил певец Валех Исмаилов.

Как сообщил unikal.org брат Валеха Исрафилова Вюсал Исрафилов, "героя" видео познакомил с обнаженными девушками, танцующими на видео его брат.

"Мы сами находимся в шоке. В социальных сетях делятся с новостью с моей фотографией. Мой брат был другом Джахида. Его познакомил с девушками мой брат. Кажется, за этот инцидент его вызвали в полицию"