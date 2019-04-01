Обнародован прогноз погоды на завтра - БУДЕТ ДОЖДЬ
Во вторник в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать переменная облачность, местами ожидается дождь, который постепенно прекратится днем. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.
Умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем - 9-13, в Баку ночью - 5-7, днем - 10-12 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 753 до 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 70-80 процентов.
В районах Азербайджана завтра временами ожидается дождь, местами сильный, на горных территориях прогнозируется снег, местами туман, ветер западный.
Ночью - 2-6, днем - 12-17 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 2-7 градусов тепла.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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