Во вторник в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать переменная облачность, местами ожидается дождь, который постепенно прекратится днем. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем - 9-13, в Баку ночью - 5-7, днем - 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 753 до 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана завтра временами ожидается дождь, местами сильный, на горных территориях прогнозируется снег, местами туман, ветер западный.

Ночью - 2-6, днем - 12-17 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 2-7 градусов тепла.